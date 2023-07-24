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Общество

Рынок на Циолковского: договор расторгнут в одностороннем порядке

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В Управлении муниципального имущества г. Пензы подтвердили информацию о расторжении договора аренды земельного участка под рынком на улице Циолковского в Заводском районе.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились несколько человек, обеспокоенных ликвидацией объекта.

«Почему закрывают базар на Циолковского? Он был обустроен, там у нас навес, магазинчики, прилавки, все как положено. Зачем же лишают людей подработки, а население останется без свежей зелени?»; «Многие против закрытия рынка! В нашем районе много ветхих домов, пусть сносят их. Пример - Беляева, 13, уходит под землю», - высказались пензенцы, предположившие, что на этом месте собираются построить новый дом.

Как пояснили в управлении, еще 17 мая 2023 года арендатор участка был извещен уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке по пункту 2 статьи 610 Гражданского кодекса РФ.

Согласно этому пункту, каждая из сторон договора аренды, заключенного на неопределенный срок, имеет право в любое время отказаться от соглашения, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца.

«Заинтересованное лицо вправе обратиться в администрацию города Пензы с заявлением о размещении нестационарного торгового объекта в соответствии с действующим в настоящее время законодательством», - говорится в ответе, подписанном и. о. начальника управления Мариной Литвиновой.

Причины расторжения не уточняются.

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