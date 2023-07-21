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Общество

Пензенцам обещают меньше проблем с маршрутками № 33

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Жители Пензы должны почувствовать улучшение работы маршрута № 33, который через центр и Окружную соединяет Арбеково и Западную Поляну. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» рассказали, что изменилось.

Разъяснения были получены в ответ на жалобу местной жительницы. «Что останавливает власть имущих пустить по маршруту № 33 большой автобус, как раньше? Ведь в часы пик выходишь на остановку на Окружной и стоишь долго-долго, потому что микроавтобусы не вмещают желающих», - поинтересовалась пензячка.

В учреждении сообщили, что муниципальный маршрут регулярных перевозок № 33 «Арбековская застава» - Западная Поляна обслуживается ИП Кирсанкиным А. М. по нерегулируемому тарифу.

Для улучшения транспортного обслуживания с 6 июля количество подвижного состава на маршруте увеличено до 22 единиц.

Кроме того, с 12 июля для сокращения интервалов движения и исключения стоянки микроавтобусов на улице Попова внесены изменения в схему их движения на Западной Поляне. С улицы Окружной они стали поворачивать на Попова, а оттуда ехать по Ленинградской, Мира, Окружной и далее по маршруту в обратном направлении.

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