Ситуация с корью в Пензенской области не стабилизирована

14.07.2023 | 11:00

За минувшие сутки в Пензенской области выявили еще 4 человека с подозрением на корь. Общее количество случаев теперь равно 68.

«По данным на 14 июля, в стационаре находятся 31 человек, на амбулаторном лечении 21 человек. Выздоровело - 16», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Замминистра здравоохранения Марина Воробьева заявила, что говорить о стабилизации ситуации пока рано.

«За всеми контактными, как из Средней Елюзани, так и включая другие муниципальные образования, Шемышейка, Неверкино, Кузнецк и Пенза, ведется наблюдение», - пояснила она.

Чиновница уточнила, что в регион ожидается поставка вакцины от кори. Подтверждение из Москвы о ее отгрузке уже есть.