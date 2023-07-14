Ситуация с корью в Пензенской области не стабилизирована

За минувшие сутки в Пензенской области выявили еще 4 человека с подозрением на корь. Общее количество случаев теперь равно 68.
«По данным на 14 июля, в стационаре находятся 31 человек, на амбулаторном лечении 21 человек. Выздоровело - 16», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.
Замминистра здравоохранения Марина Воробьева заявила, что говорить о стабилизации ситуации пока рано.
«За всеми контактными, как из Средней Елюзани, так и включая другие муниципальные образования, Шемышейка, Неверкино, Кузнецк и Пенза, ведется наблюдение», - пояснила она.
Чиновница уточнила, что в регион ожидается поставка вакцины от кори. Подтверждение из Москвы о ее отгрузке уже есть.
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