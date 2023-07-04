В регионе зарегистрировали новых пациентов с корью

04.07.2023 | 11:20

В Городищенском районе продолжают регистрировать заболевших корью. По данным на понедельник, 3 июля, выявлено 18 заразившихся.

Об этом 4-го числа сообщила районная администрация со ссылкой на зампреда правительства области - министра здравоохранения Вячеслава Космачева.

За всеми пациентами наблюдают врачи, они получают соответствующее лечение. Те, кто переносит корь в легкой форме, выздоравливают на дому или в квартирах. Допуск к ним имеют либо переболевшие, либо привитые. Пациентам запретили покидать пределы жилья и контактировать с теми, у кого нет иммунитета.

Известно, что в селе Средняя Елюзань, где зафиксировали вспышку кори, ввели режим ЧС. Выезд из населенного пункта перекрыт, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось о 14 зарегистрированных случаях заболевания. 12 человек находились в стационаре, остальные лечились на дому.

Большинство заболевших - дети, которым не делали прививку. Есть и тяжелые пациенты, и случаи осложнения менингитом.