В Заречном удовлетворят запросы скейтбордистов

02.07.2023 | 16:25

В Заречном нашли применение площадке в центральном парке, где раньше располагалось колесо обозрение. Теперь на этом месте горожане будут заниматься спортом.

Увлекающиеся БМХ-спортом, трюками на самокатах зареченцы, а также скейтеры попросили отремонтировать скейт-площадку в парке. Многие элементы пришли в негодность и представляют опасность.

Просьбу людей во время прямого эфира, организованного ЦУР Пензенской области, озвучил глава города Олег Климанов.

«Появилось много дыр, во многих фигурах сгнила фанера, из-за чего много ребят получают травмы и теряют мотивацию к спорту. Мы много раз просили администрацию парка заменить фанеру на более новую, но уже 2 года получаем только обещания и не больше. Много раз обматывали фигуры ограждающей лентой, но ремонта так и не было», - пожаловались зареченцы.

Олег Климанов порадовал спортсменов.

Он подтвердил, что действительно элементы на скейт-площадке от долгой эксплуатации приходят в негодность. Их ремонт выполняется ежегодно, но хватает его максимум на сезон.

«Мы приняли решение расширить площадку за счет той территории, которая освободилась от колеса обозрения», - рассказал Климанов.

Там установят новые элементы. Планируется, что зареченцы смогут опробовать их уже к концу августа.

Колесо обозрения горожане называли символом ЗАТО. Однако аттракцион стал аварийным, его убрали в середине апреля 2022-го. В последний раз зареченцы катались на колесе в 2018 году. Пока в городе не появится нового, поскольку средств на него нет.