В Заречном пока не будет колеса обозрения

06.09.2022 | 15:02

Колесо обозрения зареченцы назвали символом города. Вопрос, когда его вернут в ЗАТО, задали во время прямой линии с главой администрации Олегом Климановым, состоявшейся во вторник, 6 сентября.

На него Климанов ответить затруднился.

Как глава города объяснил зареченцам, ранее существовавшее колесо обозрения пришлось демонтировать, поскольку эксплуатировать аттракцион было небезопасно.

Заречный выиграл грант в 95 млн рублей на второй этап реновации центрального парка, однако эти деньги нельзя использовать на установку колеса обозрения, уточнил Олег Климанов.

Он добавил, что в настоящий момент в парке действуют некоторые аттракционы, закрытые ранее: «Ромашка», «Ветерок» и другие. Что касается колеса обозрения, то у города нет средств на его приобретение и монтаж. И пока не нашелся инвестор, готовый реализовать этот проект.

Колесо обозрения в закрытом городе убрали в середине апреля. В последний раз зареченцы катались на нем в 2018 году.