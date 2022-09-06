Общество

В Заречном пока не будет колеса обозрения

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Колесо обозрения зареченцы назвали символом города. Вопрос, когда его вернут в ЗАТО, задали во время прямой линии с главой администрации Олегом Климановым, состоявшейся во вторник, 6 сентября.

На него Климанов ответить затруднился.

Как глава города объяснил зареченцам, ранее существовавшее колесо обозрения пришлось демонтировать, поскольку эксплуатировать аттракцион было небезопасно.

Заречный выиграл грант в 95 млн рублей на второй этап реновации центрального парка, однако эти деньги нельзя использовать на установку колеса обозрения, уточнил Олег Климанов.

Он добавил, что в настоящий момент в парке действуют некоторые аттракционы, закрытые ранее: «Ромашка», «Ветерок» и другие. Что касается колеса обозрения, то у города нет средств на его приобретение и монтаж. И пока не нашелся инвестор, готовый реализовать этот проект.

Колесо обозрения в закрытом городе убрали в середине апреля. В последний раз зареченцы катались на нем в 2018 году.

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Гость||

А как они теперь узнают что есть жизнь за колючкой?

Гость||

А может им подарить химеру дырявой лошади? Лоси не должны обидеться.


Имя: Гость
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