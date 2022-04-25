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Общество

В Заречном объяснили демонтаж колеса обозрения

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В Заречном объяснили, почему было решено демонтировать самый большой аттракцион в городском парке. О том, что конструкцию начали разбирать, стало известно 14 апреля, а в течение следующей недели работы завершились.

Портал «Заречье сегодня» сообщил, что колесо было самым большим аттракционом парка: «Многие годы оно стояло без движения и стало представлять опасность для горожан. Срок эксплуатации вышел еще в 1996 году».

В 2018-м состоялся последний запуск. Присутствовавшая при этом комиссия пришла к выводу, что эксплуатировать аттракцион нельзя. Капитальный ремонт сочли экономически нецелесообразным.

Еще один аттракцион советского времени - «Ромашка» - уже функционирует. Кроме того, летом планируется восстановить «Миксер», «Колокольчик» и «Юнгу».

В настоящее время рабочие готовят к запуску сухой фонтан. Защитный короб снят, чаша очищена, арматура проверена.

«После реконструкции этот уголок городского парка стал одним из любимых у зареченцев. Летом, пока взрослые отдыхают на лавочках, детвора резвится в струях бьющей из-под земли воды, спасаясь от жары и зноя», - пояснил портал «Заречье сегодня».

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Гость||

Скоро и жителей будут прогонять через комиссию, чтобы выявить чье существование экономически целесообразно, а кого можно и оптимизировать.

Гость||

Кроме того, летом планируется восстановить «Миксер», «Колокольчик» и «Юнгу».

Бетономешалку восстановите

Гость||

Кооесо обосрения лосям ни к чему. Они и так высоко глядят

Имя: Гость
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