В регионе в дни выборов порядок будут охранять более 5 000 человек

В Пензенской области личный состав регионального УМВД РФ подготовили к обеспечению общественного порядка и безопасности во время трехдневных выборов с 18 по 20 сентября.

Всего в Сурском крае откроется 939 избирательных участков, 223 из них в Пензе.

Для обеспечения порядка намерены задействовать более 3 700 полицейских, свыше 120 росгвардейцев. Также будут работать сотрудники транспортной полиции и более 2 000 волонтеров из организаций, связанных с правоохранительной деятельностью.

За сутки до старта выборов все участки и прилегающие территории тщательно обследуют с использованием собак и специальной техники. После этого объекты поместят под круглосуточную охрану.

«С личным составом проведены занятия по изучению избирательного законодательства и целевые инструктажи. Сотрудникам поставлена задача проявлять повышенную бдительность и оперативно реагировать на любые сообщения о возможных нарушениях», - рассказали в региональном УМВД РФ.

С 18 по 20 сентября жители области будут выбирать депутатов Госдумы и губернатора. Также в эти дни пройдут дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу (по одномандатному округу № 19).