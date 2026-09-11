В День города в Пензе изменят схемы движения автобусов и маршруток

В Пензе в субботу, 12 сентября, из-за торжеств, связанных с Днем города (0+), изменятся схемы движения общественного транспорта.

До 20:00:

- маршрутки и автобусы № 10, 20, 73, 82с, 93 с улицы Суворова будут направляться по Урицкого - Бакунина - Злобина - мосту им. В. П. Капашина и далее по схеме;

- маршрутки № 80 с улицы Суворова последуют по Урицкого - Бакунина и затем по схеме в обоих направлениях;

- маршрутки № 9к с улицы Суворова поедут по Урицкого - Бакунина - Злобина и после как обычно;

- автобус № 103 с моста им. В. П. Капашина направится по Урицкого - Горького - Володарского и далее по маршруту в обоих направлениях.

После 20:00:

- маршрутки и автобусы № 9к, 10, 20, 73, 82с, 103 с улицы Суворова поедут по Володарского - Горького - Урицкого - мосту им. В. П. Капашина и затем по схеме в обоих направлениях;

- маршрутки № 80 прекратят движение;

- маршрутки и автобусы № 9м, 93 с улицы Кирова последуют по мосту им. В. П. Капашина - улице Измайлова и потом по схеме в обоих направлениях.

После 21:00:

- маршрутки и автобусы № 1, 4, 5, 29, 54, 66, 70, 85, 89, 93, 134, 149, а также троллейбусы № 2, 6, 7, 105 с улицы Кирова поедут по Горького - Володарского - Суворова и после по схеме в обоих направлениях, предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».