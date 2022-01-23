Существование жителей Нахаловки отравляют водители большегрузов

23.01.2022 | 12:57

В Пензе Нахаловку используют водители большегрузов, которым необходимо попасть на территорию завода «Маяк».

О проблеме местная жительница рассказала в соцсети Instagram.

«Заезд фур на территорию «Маяка» проходит через частный сектор Нахаловка. Других заездов нет. Своей парковки у них, видимо, тоже нет. Прежде чем попасть на территорию, водители бросают фуры где попало на дороге и идут на КПП с документами», - посетовала женщина.

Оставленные большегрузы мешают местным жителям. Машины закрывают пешеходный переход, затрудняют доступ к школе и детскому саду, магазину. Из-за фур, занимающих две полосы, создается пробка при въезде в микрорайон и выезде из него.

«Сотрудники ДПС разводят руками. Почему бы «Маяку» не сделать для фур внутреннюю парковку или отдельный въезд, не создавая неудобств жителям? Даже снегоуборочная техника не может проехать и нормально почистить из-за столпотворения фур! Мы устали с ними бороться», - высказалась горожанка.

Она добавила, что не первый год местные жители пишут обращения губернатору, но никаких мер не принимается.

Комментаторы посоветовали добиться установки в Нахаловке дорожных знаков, которые ограничили бы въезд большегрузов. Автор поста пояснила, что, согласно официальному ответу из ГИБДД, это невозможно.

«Сначала эти фуры лезут на проходную на Бумажников, где они не могут развернуться из-за легковых машин, которых фантастическое количество. Потом по пинку охранников они едут в Нахаловку. Ни там, ни здесь для них не могут сделать стоянку», - отметила другая участница обсуждения.

Фото instagram.com/penza_resheniya.