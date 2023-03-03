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Из жизни

Пензенец пожаловался на забытую на обочине фуру

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Уже несколько лет детище Минского автозавода безвылазно стоит на улице Чаадаева, прямо на обочине дороги. Большегруз мешает другим участникам движения и снегоуборочной технике, которая не может привести в порядок этот отрезок магистрали из-за припаркованной фуры.

На обстоятельства обратил внимание зритель программы «Служба 11».

«Почему грузовик за столько лет никуда не оттащили? Чего ждут - аварии с летальным исходом?» - возмутился пензенец.

Действительно, если обратить внимание на левую фару крупногабаритного автомобиля, становится понятно, что дорожно-транспортные происшествия с его участием уже случались. Сказать со стопроцентной уверенностью, что в грузовик врезалась машина именно здесь, нельзя. Возможно, повреждения были получены в другом месте.

Пять лет назад, все на той же улице Чаадаева под припаркованную фуру влетела иномарка. Тогда не обошлось без жертв.

В управлении Госавтоинспекции по Пензенской области, куда журналисты отправили снимки вросшей в снег машины, сообщили об отсутствии нарушений правил дорожного движения со стороны владельца МАЗа. Знаков, запрещающих парковать транспортные средства напротив дома № 107а, нет.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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