12 сентября в центре Пензы запретят проезд транспорта

В Пензе в субботу, 12 сентября, в День города, для обеспечения безопасности людей изменят организацию дорожного движения, сообщили в мэрии.
С 7:00 до 23:00 запретят проезд:
- по улице Славы (от Кирова до Урицкого);
- по участку улицы Урицкого (от Максима Горького до Бакунина);
- по участку улицы Пушкина (от Володарского до Московской).
С 20:00 до 23:00 перекроют:
- участок улицы Кирова (от Максима Горького до Бакунина), исключение до 21:00 сделают для общественного транспорта;
- участок улицы Злобина (от Сердобской, 2, до Бакунина, 4, начала Бакунинского моста);
- участок от начала съезда с моста имени В. П. Капашина на улицу Злобина.
Праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина, улице Московской, в скверах А. С. Пушкина, Дениса Давыдова, Славы, «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади.
Запланированы концерты, фестивали, салют и многое другое. С афишей можно ознакомиться здесь.