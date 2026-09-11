12 сентября в центре Пензы запретят проезд транспорта

В Пензе в субботу, 12 сентября, в День города, для обеспечения безопасности людей изменят организацию дорожного движения, сообщили в мэрии.

С 7:00 до 23:00 запретят проезд:

- по улице Славы (от Кирова до Урицкого);

- по участку улицы Урицкого (от Максима Горького до Бакунина);

- по участку улицы Пушкина (от Володарского до Московской).

С 20:00 до 23:00 перекроют:

- участок улицы Кирова (от Максима Горького до Бакунина), исключение до 21:00 сделают для общественного транспорта;

- участок улицы Злобина (от Сердобской, 2, до Бакунина, 4, начала Бакунинского моста);

- участок от начала съезда с моста имени В. П. Капашина на улицу Злобина.

Праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина, улице Московской, в скверах А. С. Пушкина, Дениса Давыдова, Славы, «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади.

Запланированы концерты, фестивали, салют и многое другое. С афишей можно ознакомиться здесь.