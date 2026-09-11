В День города в центре Пензы нельзя будет купить алкоголь

В субботу, 12 сентября, когда в Пензе будет отмечаться День города (0+), в центре запретят розничную продажу алкоголя.

Речь идет о магазинах, расположенных в квадрате улиц Бакунина - Урицкого - Кураева - Володарского.

В зону ограничения попадут 14 торговых точек по адресам: ул. Кирова, 10а, 42, 43, 73; ул. Урицкого, 44а, 44Б; ул. Московская, 37, 65а; ул. Володарского, 74а; ул. Славы, 10; ул. Либерсона, 35Б; ул. Пушкина, 2; ул. Московская, 83; ул. Гладкова, 1.

Главной зоной для проведения мероприятий в этом году выбрана площадь Ленина. Кульминацией праздника станет выступление здесь группы «Любэ» (в 20:00). В 22:00 на набережной запустят 20-минутный салют. С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь.

К окончанию шоу на улицу Кирова подадут автобусы и троллейбусы, которые с 22:20 начнут развозить горожан во все районы областного центра.