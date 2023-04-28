Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией на Лозицкой

28.04.2023 | 17:51

Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии на улице Лозицкой в Пензе, случившейся днем в пятницу, 28 апреля.

Как сообщили в надзорном органе, порыв произошел на трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 700 мм.

«Организована проверка исполнения жилищно-коммунального законодательства. Будут установлены причины и условия, способствующие коммунальной аварии, оценено соблюдение ресурсоснабжающей организацией порядка эксплуатации трубопровода, его содержания, проведения текущего и капитального ремонтов», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ресурсоснабжающая организация проводит восстановительные работы, вода с проезжей части откачана.

«В связи со снижением гидравлического давления в трубопроводе возможны перебои в горячем водоснабжении жилых домов, расположенных в микрорайоне Арбеково. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - добавила Светлана Артамонова.