Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией на Лозицкой

Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии на улице Лозицкой в Пензе, случившейся днем в пятницу, 28 апреля.
Как сообщили в надзорном органе, порыв произошел на трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 700 мм.
«Организована проверка исполнения жилищно-коммунального законодательства. Будут установлены причины и условия, способствующие коммунальной аварии, оценено соблюдение ресурсоснабжающей организацией порядка эксплуатации трубопровода, его содержания, проведения текущего и капитального ремонтов», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Ресурсоснабжающая организация проводит восстановительные работы, вода с проезжей части откачана.
«В связи со снижением гидравлического давления в трубопроводе возможны перебои в горячем водоснабжении жилых домов, расположенных в микрорайоне Арбеково. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - добавила Светлана Артамонова.
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