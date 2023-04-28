Из-за коммунальной аварии в районе ТЦ «Онежский» образовалась пробка

28.04.2023 | 15:07

В пятницу, 26 апреля, пензенский проспект Строителей в районе ТЦ «Онежский» заволокло паром: в этом месте вновь случилась коммунальная авария.

«На Автодроме (ТЦ «Онежский») опять авария. Только недавно вроде чинили. Похоже, опять сейчас будет большая пробка. Время 14:41», «Пробка по пр. Строителей. Стоит от середины моста уже. Время 14:51», - появились сообщения в соцсети «ВКонтакте».

Слова подтверждены фотографиями с места ЧП. На них видно, как над проезжей частью (из центра в сторону Арбекова) поднимается пар, дорога мокрая.

В последний раз авария здесь случилась 20 февраля. Пара было столько, что водителям пришлось продвигаться практически на ощупь.

Тогда было обнаружено повреждение на трубопроводе на пересечении улицы Лозицкой и проспекта Строителей, а в вечерний час пик в этом месте образовался серьезный затор.