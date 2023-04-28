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Общество

Гостиница вместо театра: инвестору не предложили иных вариантов

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В пятницу, 28 апреля, на сессии Пензенской городской думы вновь обсудили судьбу участка на пересечении улиц Суворова и Плеханова, отданного под строительство гостиницы.

Муниципальная территория находилась в бессрочном пользовании у областного театра «Кукольный дом». Здесь хотели построить новое здание для культурного учреждения - более вместительное, чем нынешнее, однако планы не реализовались.

Депутат Андрей Рудской поинтересовался у заммэра Юлии Ляпиной, предлагались ли инвестору другие участки. Оказалось, что нет.

«То есть инвесторы пришли, и им сразу: «Вот у нас есть отличный зеленый участок, почему бы там не построить гостиницу», - сыронизировал народный избранник.

Рудской отметил, что необходимо тщательно проследить за соблюдением всех норм и требований при возведении объекта.

«Чтобы не получилось, что построят непонятно что. Такое бывает. Рендер (компьютерная модель. - Прим. ред.) - это одно, а по факту получается совершенно другое, когда все разрешения уже получены: применяются самые дешевые строительные материалы, самые захудалые деревца сажают. Нужно, чтобы все было красиво, чтобы здание вписывалось в историческую застройку, это все-таки центр города», - высказал он свое мнение.

Юлия Ляпина пообещала «присматривать» за ходом работ.

К дискуссии подключился и депутат Иван Краснов. Он поинтересовался, анализировалась ли вообще потребность в новой гостинице, будет ли она востребованной.

«На уровне области был межведомственный штаб, обсуждали, потребность есть», - заключила заммэра.

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