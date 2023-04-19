В центре Пензы вместо «Кукольного дома» будет гостиница

19.04.2023 | 15:46

В центре Пензы, на пересечении улиц Суворова и Плеханова, появится гостиница. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила заммэра Юлия Ляпина на заседании в гордуме.

«Ориентировочная площадь застройки - 1 500 - 2 000 кв. м. Данный участок долгое время находился в постоянном (бессрочном) пользовании у областного театра «Кукольный дом». Право пользования прекращено 17 января 2023 года.

В настоящее время инвестор формирует пакет документов в Министерство государственного имущества Пензенской области, необходимый для подачи заявления на признание инвестиционного проекта масштабным», - рассказала она.

Депутат Андрей Рудской поинтересовался, почему гостиницу решено строить именно в этом месте. По его мнению, можно было бы разбить там сквер, сохранить зелень.

«Другого места не нашлось. В рамках любого строительства по правилам необходимо выполнить озеленение в процентном соотношении к этому участку», - ответила Юлия Ляпина.

Территория долгое время рассматривалась как площадка под здание, в которое могли бы переехать артисты «Кукольного дома», - более вместительное, чем нынешнее, расположенное на улице Чкалова.