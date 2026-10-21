Назван главный признак висцерального ожирения

Увеличение талии при почти не меняющемся весе может указывать на висцеральное ожирение, рассказала врач-эндокринолог Наталья Чадина.

«Висцеральный жир расположен глубоко в брюшной полости, вокруг внутренних органов. В небольшом количестве он необходим организму, но его избыток связан с нарушениями обмена веществ. При этом человек может не испытывать никаких симптомов и считать, что беспокоиться не о чем», - объяснила специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Главный признак такого отклонения - увеличение окружности талии, когда одежда становится теснее в поясе, но вес меняется незначительно. По словам эндокринолога, избыток жира в области живота встречается и у людей, индекс массы тела которых не указывает на выраженное ожирение.

По внешнему виду нельзя определить, сколько жира находится под кожей, а сколько вокруг органов. Поэтому показатель окружности талии следует рассматривать как сигнал риска, но не как диагноз.

«Практический ориентир - талия более 88 см у женщин и более 102 см у мужчин: при таких значениях риск нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний повышен. Эти границы не универсальны для всех людей, поэтому врач оценивает их вместе с другими показателями. Талию измеряют сантиметровой лентой, не втягивая живот и не затягивая ленту слишком туго», - отметила Чадина.

Избыток висцерального жира может привести к развитию инсулинорезистентности и хронического воспаления. У пациентов повышена вероятность появления сахарного диабета 2-го типа, гипертонии, жировой болезни печени, инфаркта, инсульта, а также нарушения уровня холестерина в крови.

Особенную тревогу должно вызвать сочетание увеличивающейся талии и повышенного давления, уровня сахара или изменения липидного профиля.

Если окружность талии растет, необходимо обратиться к терапевту или эндокринологу. Специалисты при необходимости назначат анализы, чтобы проверить уровень глюкозы, гемоглобина и показатели жирового обмена.

С помощью постепенного снижения массы тела, регулярной физической активности, умеренного изменения рациона и режима сна можно уменьшить висцеральный жир. Чадина подчеркнула, что жесткие диеты не способны надолго решить проблему.