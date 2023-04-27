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Общество

Два пензенца пошли на хитрость, чтобы не оплачивать парковку

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Пензенские водители продолжают искать способы избежать платы за пользование парковкой. Нарушители забывают, что все их действия записывают установленные камеры.

Так, 26 апреля на стоянке у парка имени В. Г. Белинского (улица Карла Маркса, 1) зафиксировали очередной факт неоплаты услуги. Видео инцидента появилось в четверг, 27 апреля, в группе управления транспорта и связи города в соцсети «ВКонтакте».

В объектив камеры попали автомобиль «Лада» и шлагбаум, закрывающий выезд с парковки. Возле него стоят двое мужчин. Один возвращается в машину, а другой через пару секунд ожидания поднимает шлагбаум рукой, обманывая систему.

«Лада» свободно выезжает с парковки, помощник садится в легковушку за ее пределами.

Ранее сообщалось о другом способе, которые освоили те пензенские автомобилисты, которые не желают оплачивать стоянку. Они просто ждут, когда за услугу отдаст деньги водитель стоящей впереди машины, и сразу же едут за ним.

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Источник — видео vk.com/public204681122
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