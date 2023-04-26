Сетевое издание|18+|Среда|26 апр 2023|09:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Водителей троллейбусов научат доброжелательности и культурной речи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Министерство просвещения России разработало новую примерную программу профобучения водителей общественного транспорта. Она предназначена для обладателей прав категорий В, С или D, которые решили сесть за руль троллейбуса. Им не придется обучаться с самых азов, а время учебы сократится вдвое.

Как сообщает «Парламентская газета», в программу для водителей категорий В, С и D входят семь предметов, в том числе «Культура обслуживания пассажиров на городском электротранспорте». Она включает три темы. Первая - «Морально-этические нормы поведения работников городского электротранспорта». Педагоги научат водителей быть вежливыми, тактичными, спокойными, доброжелательными и снисходительными к недостаткам пассажиров.

Еще одна тема - «Город, в котором ты живешь и работаешь». Будущим водителям троллейбусов дадут знания о расположении памятников, знаковых домов и учреждений, крупных предприятий, учебных заведений, музеев, театров, стадионов и библиотек. Обученные водители смогут сообщить пассажирам о крупных пассажиропотоках, узлах пересадки на различные виды транспорта.

Также водители будут проходить тему «Культура речи», чтобы выражать свои мысли правильно, просто и выразительно. Преподаватели уделят внимание дикции и стилистике, расскажут о речевых ошибках и объяснят, как тональность речи влияет на взаимоотношения.

Каждой из «культурных» тем планируют уделять лишь по два часа. А вот на предметы, дающие знания об устройстве троллейбусов, их электроснабжении, организации движения, основах трудового законодательства, охране труда, электробезопасности и охране окружающей среды, уйдет гораздо больше времени.

В общей сложности производственное обучение включает 132 часа практики. Всего программа рассчитана на 418 часов против 838 часов программы, предполагающей обучение с нуля.

В марте в Пензу прибыли новые троллейбусы, которых ждали еще в декабре. Хотя процесс поставки и несколько пробуксовывает, горожане не оставляют надежды прокатиться на новых машинах на автономном ходу. Изначально в областной центр должны были поставить 90 троллейбусов. Потом говорили, что экономия на торгах позволит довести число троллейбусов до 100, позже - до 94.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте