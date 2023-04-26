Водителей троллейбусов научат доброжелательности и культурной речи

26.04.2023 | 08:18

Министерство просвещения России разработало новую примерную программу профобучения водителей общественного транспорта. Она предназначена для обладателей прав категорий В, С или D, которые решили сесть за руль троллейбуса. Им не придется обучаться с самых азов, а время учебы сократится вдвое.

Как сообщает «Парламентская газета», в программу для водителей категорий В, С и D входят семь предметов, в том числе «Культура обслуживания пассажиров на городском электротранспорте». Она включает три темы. Первая - «Морально-этические нормы поведения работников городского электротранспорта». Педагоги научат водителей быть вежливыми, тактичными, спокойными, доброжелательными и снисходительными к недостаткам пассажиров.

Еще одна тема - «Город, в котором ты живешь и работаешь». Будущим водителям троллейбусов дадут знания о расположении памятников, знаковых домов и учреждений, крупных предприятий, учебных заведений, музеев, театров, стадионов и библиотек. Обученные водители смогут сообщить пассажирам о крупных пассажиропотоках, узлах пересадки на различные виды транспорта.

Также водители будут проходить тему «Культура речи», чтобы выражать свои мысли правильно, просто и выразительно. Преподаватели уделят внимание дикции и стилистике, расскажут о речевых ошибках и объяснят, как тональность речи влияет на взаимоотношения.

Каждой из «культурных» тем планируют уделять лишь по два часа. А вот на предметы, дающие знания об устройстве троллейбусов, их электроснабжении, организации движения, основах трудового законодательства, охране труда, электробезопасности и охране окружающей среды, уйдет гораздо больше времени.

В общей сложности производственное обучение включает 132 часа практики. Всего программа рассчитана на 418 часов против 838 часов программы, предполагающей обучение с нуля.

В марте в Пензу прибыли новые троллейбусы, которых ждали еще в декабре. Хотя процесс поставки и несколько пробуксовывает, горожане не оставляют надежды прокатиться на новых машинах на автономном ходу. Изначально в областной центр должны были поставить 90 троллейбусов. Потом говорили, что экономия на торгах позволит довести число троллейбусов до 100, позже - до 94.