Пензенский аэропорт обнародовал расписание рейсов в Сочи

26.04.2023 | 19:11

Из областного центра в Сочи самолеты начнут летать с 1 июня. Расписание рейсов опубликовано на сайте аэропорта Пензы.

С 1 июня по 26 октября улететь в курортный город можно будет по четвергам в 15:35. Время прибытия - 18:45.

Также будут рейсы и по воскресеньям. Для них определены дни с 4 июня по 22 октября. Время вылета - 16:50, прибытия - 20:00.

Сочи и курортные города Краснодарского края - самые популярные направления отдыха у жителей Пензенской области и России в целом. Санкт-Петербург также входит в число пользующихся спросом мест для отпуска, он считается романтической столицей страны.

Ранее стало известно, что Крым - единственный регион России, снизивший цены на отдых по сравнению с 2022 годом.