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В стране и мире

Назван единственный понизивший цены на отдых регион России

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Республику Крым назвали единственным регионом России, который понизил цены на отдых по сравнению с 2022 годом. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила в эфире радио «Говорит Москва».

Эксперт отметила, что, несмотря на все логистические сложности, полуостров войдет в топ-5 самых востребованных мест для отпуска в предстоящем летнем сезоне. При этом она уточнила, что динамика поездок будет не такой, как в 2021 году, когда Крым побил рекорд, однако регион не повышает цены.

«Снижение цен будет, пусть незначительным и не у всех объектов, но будет. Отельеры Крыма заинтересованы, чтобы туристы к ним поехали», - поделилась Ломидзе.

Кроме того, спикер понадеялась на увеличение количества поездов в Крым и сокращение точек досмотра на Крымском мосту. По ее словам, это сократит время ожидания туристов, которые планируют поездку на полуостров на личном автомобиле.

Ранее в апреле Майя Ломидзе и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с «Лентой.ру» заявили, что самым популярным направлением для отдыха россиян летом станет побережье Черного моря. По словам Барзыкина, в прошлом году Краснодарский край принял 17 с лишним миллионов туристов, а бронирование на май и лето показывает рост спроса на 10-15 процентов.

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Источник — lenta.ru
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