В Заречном школьников накормили мясом неподтвержденного качества

В Заречном 43-летнего генерального директора ООО «Союз-Инвест», продававшего продукты комбинату школьного питания, оштрафовали за использование подложного документа.
Между предприятиями был заключен договор на поставку полуфабрикатов из говядины. Прокурорская проверка выявила, что в 2021 году в подтверждение соответствия продукции требованиям безопасности руководитель ООО «Союз-Инвест» представил комбинату школьного питания поддельный сертификат качества.
«Этот документ отсутствовал в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций соответствия», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Когда дело рассматривалось в суде, генеральный директор предприятия-поставщика признал вину. Он рассказал, что купил сертификат в 2020 году и использовал его.
Мужчину оштрафовали на 50 000 рублей.
Уголовное дело в отношении продавца сертификата выделено в отдельное производство, его личность не установлена.
По данным сетевого издания «ПензаИнформ», полуфабрикаты из говядины школьники съели. Случаев отравления зафиксировано не было.
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