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Общество

В Заречном школьников накормили мясом неподтвержденного качества

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В Заречном 43-летнего генерального директора ООО «Союз-Инвест», продававшего продукты комбинату школьного питания, оштрафовали за использование подложного документа.

Между предприятиями был заключен договор на поставку полуфабрикатов из говядины. Прокурорская проверка выявила, что в 2021 году в подтверждение соответствия продукции требованиям безопасности руководитель ООО «Союз-Инвест» представил комбинату школьного питания поддельный сертификат качества.

«Этот документ отсутствовал в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций соответствия», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда дело рассматривалось в суде, генеральный директор предприятия-поставщика признал вину. Он рассказал, что купил сертификат в 2020 году и использовал его.

Мужчину оштрафовали на 50 000 рублей.

Уголовное дело в отношении продавца сертификата выделено в отдельное производство, его личность не установлена.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», полуфабрикаты из говядины школьники съели. Случаев отравления зафиксировано не было.

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