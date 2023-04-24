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Общество

В план реконструкции улицы Байдукова хотят внести изменения

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В понедельник, 24 апреля, в администрации Пензы обсудили вопрос реконструкции улицы Байдукова.

В совещании приняли участие предприниматели, которые заинтересованы в обновлении дороги.

«На сегодняшний день проведена кирковка, разравнивание и уплотнение покрытия. Предприниматели обратили внимание, что в настоящее время движение автотранспорта по отремонтированному участку осуществляется беспрепятственно», - рассказали в пресс-службе мэрии.

На совещании обсудили вопрос корректировки проектно-сметной документации (ПСД), так как необходимо, чтобы она соответствовала актуальным условиям и учитывала разделение реконструкции на несколько этапов.

Бизнесмены выразили готовность софинансировать работы по внесению изменений в ПСД. По их словам, это позволит не только сохранить, но и увеличить мощность предприятий, которые расположены на Байдукова.

10 апреля сообщалось, что улицу начали приводить в порядок. Как уточнили в мэрии, пока это временная мера для улучшения состояния проезжей части. Дорожникам помогали работники предприятий, которые находятся на Байдукова.

Проектно-сметная документация на реконструкцию дороги на Байдукова уже разработана и получила положительное заключение экспертизы, однако работы оцениваются в гигантскую сумму - порядка 2,5 млрд рублей.

Предполагается, что реконструкцию разобьют на три этапа: сначала обновят дорогу от пересечения с улицей Литвинова до моста через Безымянный ручей, затем построят новый участок полотна от моста до улицы Островной, а после преобразят сам мост.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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