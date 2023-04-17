Пензенцев будут возить на кладбище 23 и 25 апреля

17.04.2023 | 18:38

В дни особого поминовения усопших горожанам предоставят дополнительный транспорт до Восточного кладбища. На Красную Горку и на Радоницу от остановки «Пенза-I» отправятся автобусы большой вместимости.

«23-го числа планируется задействовать до 4 единиц подвижного состава, 25-го - до 8. В случае необходимости количество автобусов будет увеличено. Планируем начать 23-го числа работу с 7:00 и закончить в 14:00. 25-го начнем работу с 6:30 и закончим в 15:00», - сообщил начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Артем Садовов.

На протяжении нескольких последних лет муниципалитет берет на себя ответственность за организацию таких рейсов. Стоимость поездки привычная для горожан.

«Как и на автобусах в городе - 27 рублей», - рассказал Артем Садовов.

Кстати, согласно закону Пензенской области, Радоница (в этом году она приходится на 25 апреля) - нерабочий день.