Вадим Супиков принял участие в акции «Сад памяти»

22.04.2023 | 16:18

В субботу, 22 апреля, Железнодорожный район Пензы присоединился к всероссийской акции «Сад памяти», посвященной Дню Победы.

В избирательном округе № 1 ежегодно высаживают деревья в парках, скверах, зонах отдыха.

Участие в мероприятии принял председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, а также волонтеры, активисты молодежного парламента, молодогвардейцы, школьники, активисты молодежного крыла Общероссийского народного фронта, жители района.

«В этом году наш традиционный апрельский субботник получил новое звучание. Помимо того, что мы высаживаем живые памятники в честь героев Великой Отечественной войны, мы еще будем высаживать аллею в поддержку героев специальной военной операции. Спустя почти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны России вновь пришлось вступить в борьбу с фашизмом. И наши ребята самоотверженно отстаивают национальные интересы России, проявляя мужество и стойкость», - сказал спикер регионального парламента, приветствуя участников акции.

На субботнике был выполнен большой объем работы по благоустройству, высажены деревья и кустарники. В завершение акции Вадим Супиков выразил сердечную благодарность всем, кто своими руками разбивает в родном городе «Сад памяти».