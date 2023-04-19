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Общество

В Пензе дачные автобусы проверили на готовность к перевозкам

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Дорогу до СНТ «Аннушка-1» Ислам Тагиев помнит, как будто только вчера там был, а ведь с последнего рейса прошло почти полгода. И вот опять водитель со стажем готовится к старту дачных перевозок. На своем маршруте он уже узнает пассажиров. В основном люди в возрасте едут на автобусах до земельных угодий.

«Как не помочь-то? Стоит она, рюкзак в руках, сумка, никак не может зайти, а ей уже под 70», - рассказал Ислам Тагиев.

С 22 апреля в городе начнет работать общественный транспорт по дачным маршрутам. Прежде чем выпустить автобусы на линию, оценивают готовность парков компаний-перевозчиков.

«ГЛОНАСС подключена, проверили, «АРЦИС» все машины видит, тахографы все проверили. В этом отношении мы полностью готовы», - заверил представитель компании-перевозчика Александр Кровяков.

Одобрила перевозчиков заместитель главы администрации Пензы Юлия Ляпина. На некоторое время она заняла пассажирское место в салоне, чтобы лично оценить условия.

«Другие автобусы, низкопольные опять же, более комфортные сиденья. Хороший подвижной состав», - отметила Юлия Ляпина.

«По результатам проведенного аукциона МУП «АРЦИС» г. Пензы было заключено 4 муниципальных контракта по перевозке пассажиров на дачных маршрутах», - сообщил начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Артем Садовов.

По инициативе одной из компаний уже сделаны таблички с расписанием движения автобусов. Трафареты разместят на конечных остановках.

В 2023-м обслуживать пассажиров дачников будут по 19 маршрутам, стоимость проезда по «Транспортной карте садовода» останется на уровне прошлого года.

«Ждем всех дачников на конечных остановках 22 апреля. Рады будем всех видеть», - произнес Артем Садовов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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