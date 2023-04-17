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Общество

Александр Басенко связал дефицит рабочих с мобилизацией

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На 1 января 2023 года в Пензе на учете состояло 1 853 безработных (это уровень 2021 года). Об этом говорилось в докладе, который в понедельник, 17 апреля, глава Пензы Александр Басенко представил депутатам гордумы.

В документе уточнялось, что в течение года на постоянную и временную работу через центры занятости было трудоустроено 8 681 человек. Между тем в течение года в службе занятости в общей сложности имелось 19 480 вакансий. Самыми востребованными являются бетонщики, слесари-сантехники, сварщики, токари, электромонтеры, инженеры, продавцы-консультанты.

«Мы отталкиваемся от данных, которые получили в министерстве труда. Я считаю, эти данные объективны. Могу сказать, что на сегодняшний день в целом по стране дефицит сотрудников наблюдается на многих предприятиях в связи с мобилизацией на военную службу. Многие руководители говорят, что людей не хватает», - пояснил глава города.

В отчете Александра Басенко также указывается, что в прошлом году средняя начисленная зарплата в Пензе составила 48 106,1 руб., что на 11,9% больше, чем в 2021-м.

По данным исследования, проведенного РИА Новости и опубликованного 17 апреля, Пензенская область признана худшей в России по динамике на рынке труда.

«В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Пензенской и Мурманской областях (-4,7% и -3,2%)», - констатировали эксперты, уточнив, что показатель определялся как прирост (снижение) количества занятых в возрасте 15-72 лет в 2022 году по отношению к 2021-му.

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