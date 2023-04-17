Пензенскую область признали худшей в России из-за потери занятости

17.04.2023 | 08:29

Пензенская область названа в числе худших регионов по динамике рынка труда. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости и опубликованного в понедельник, 17 апреля.

«Как отмечают эксперты, завершившийся 2022 год был для российского рынка труда благоприятным. Еще в начале года были обоснованные опасения относительно динамики занятости на фоне вводящихся западных санкций, однако экономическая ситуация оказалась намного лучше мрачных прогнозов, и по итогам года безработица снизилась до исторического минимума. Если на конец 2021 года уровень безработицы составлял 4,3% (по методике Международной организации труда, МОТ), то в конце 2022 года безработица в России опустилась до рекордно низкого значения в 3,7%», - пишет издание.

Согласно исследованию, в 45 регионах число занятых увеличилось, а в 40 сократилось.

«При этом в двух регионах сокращение было существенным, а число работающих снизилось более чем на 3%. В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Пензенской и Мурманской областях (-4,7% и -3,2%)», - констатировали эксперты, уточнив, что показатель определялся как прирост (снижение) количества занятых в возрасте 15-72 лет в 2022 году по отношению к 2021-му.

Также в последнюю пятерку рейтинга входят Чукотский автономный округ (-3%), Новгородская область (-2,8%) и Красноярский край (-2,8%).

Среди лидеров оказались Севастополь (+14,6%), Тува (+8,5%) и Ингушетия (8,1%).