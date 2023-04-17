Сетевое издание|18+|Понедельник|17 апр 2023|09:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенскую область признали худшей в России из-за потери занятости

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенская область названа в числе худших регионов по динамике рынка труда. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости и опубликованного в понедельник, 17 апреля.

«Как отмечают эксперты, завершившийся 2022 год был для российского рынка труда благоприятным. Еще в начале года были обоснованные опасения относительно динамики занятости на фоне вводящихся западных санкций, однако экономическая ситуация оказалась намного лучше мрачных прогнозов, и по итогам года безработица снизилась до исторического минимума. Если на конец 2021 года уровень безработицы составлял 4,3% (по методике Международной организации труда, МОТ), то в конце 2022 года безработица в России опустилась до рекордно низкого значения в 3,7%», - пишет издание.

Согласно исследованию, в 45 регионах число занятых увеличилось, а в 40 сократилось.

«При этом в двух регионах сокращение было существенным, а число работающих снизилось более чем на 3%. В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Пензенской и Мурманской областях (-4,7% и -3,2%)», - констатировали эксперты, уточнив, что показатель определялся как прирост (снижение) количества занятых в возрасте 15-72 лет в 2022 году по отношению к 2021-му.

Также в последнюю пятерку рейтинга входят Чукотский автономный округ (-3%), Новгородская область (-2,8%) и Красноярский край (-2,8%).

Среди лидеров оказались Севастополь (+14,6%), Тува (+8,5%) и Ингушетия (8,1%).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте