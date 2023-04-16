Метеорологи рассказали, когда в Пензенскую область вернется тепло

16.04.2023 | 11:34

Благодаря теплым весенним лучам и раннему таянию снега пензенцы столкнулись со скорым уходом зимы и стали с нетерпением ждать наступления лета. Но, как водится, все омрачили холода. Теперь многих интересует, когда же в регион вернется тепло.

Пензенские метеорологи утверждают, что заметно потеплеет уже в понедельник, 17 апреля: хотя ночью еще будет -1...-3, днем воздух прогреется до +16 градусов. Подует умеренный восточный ветер.

Ожидается, что со вторника ночных заморозков уже не будет, в течение недели днем термометры станут показывать +14...+16 градусов.

К следующему воскресенью за окном окажется +17. 24 и 25 апреля прогнозируется +18 градусов днем и +9 ночью.

Ранее синоптики посоветовали пензенским дачникам не спешить с переносом рассады в открытый грунт. «16 апреля заморозки будут -2…-7. И только с 18 апреля начнется потепление», - сообщила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.