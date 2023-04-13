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Общество

Пензенским дачникам рекомендуют не спешить с рассадой

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Пензенские синоптики призывают жителей области, особенно дачников, не спешить с рассадой для их 6 соток. Сама природа против бесполезных работ. Регион накроет резкое похолодание.

«Уже завтра днем всего лишь +5…+10 и сильный, очень холодный северо-восточный ветер, порывы могут достигать 23 метров в секунду. 15-го ночью заморозки уже -1…-5, 16 апреля они еще сильнее будут -2…-7. И только с 18 апреля начнется потепление», - сообщила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Поэтому синоптики не советуют высаживать в открытый грунт теплолюбивые овощные культуры: томаты, перец, баклажаны - и даже цветы. Это касается и другой рассады, которую садоводы и огородники заранее подготовили для своих участков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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