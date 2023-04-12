Пензенцам советуют убраться в доме и вымыться, прежде чем печь куличи

12.04.2023 | 08:28

Ректор Славяно-Греко-Латинской Академии Сергий Храмешин в беседе с «Известиями» рассказал о том, когда и каким образом следует готовить и освящать куличи, яйца и творожные пасхи.

По его словам, печь куличи, красить яйца и готовить пасху начинают в Чистый четверг. При этом прежде, чем заняться куличами, необходимо убрать дом и искупаться.

«Приступать к пасхальной выпечке следует с чистыми помыслами и молитвой. Перед началом приготовления необходимо прочитать, например, молитву «Отче наш». Сегодня можно купить куличи и творожные пасхи в магазинах, но лучше, когда они будут приготовлены дома, - человек что-то тем самым лично вкладывает в празднование Пасхи, что немаловажно», - подчеркнул ректор Славяно-Греко-Латинской Академии.

По его словам, куличи и пасхи освящаются в храмах в Великую субботу (в этом году она приходится на 15 апреля) после окончания утреннего богослужения, которое завершается приблизительно в 11-12 часов дня, и до вечера, до 18-19 часов.

Сергей Храмешин также обратил внимание, что хотя и считается, что куличи можно печь с четверга по субботу, в Страстную пятницу все-таки заниматься выпечкой не рекомендуется, поскольку это день траура и горя.

Кроме того, он пояснил, почему по традиции яйца красят в красный цвет.

«По преданию, святая Мария Магдалина при встрече с римским императором Тиберием вручила ему яйцо и сказала: «Христос Воскресе». На что тот ответил, что Христос так же воскрес, как если бы это яйцо покраснело. И яйцо действительно покраснело. С тех пор появилась традиция среди христиан дарить на Пасху яйца, окрашенные в красный цвет, со словами «Христос Воскресе - Воистину Воскресе», - рассказал эксперт.

Вместе с тем ради праздничного настроения сегодня раскрашивают яйца в различные цвета, подытожил он.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили основные правила выбора праздничного кулича при его покупке. Так, следует обратить внимание на глазурь, которой может быть покрыто изделие. Недопустимы липкость и белесый налет. На нижней и боковой поверхности кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.