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Общество

Специалисты посоветовали выбирать пасхальный кулич по верхушке

Печать

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В преддверии Пасхи, которая будет отмечаться православными христианами в воскресенье, 16 апреля, специалисты Роспотребнадзора напомнили основные правила выбора праздничного кулича.

При покупке готового изделия нужно внимательно ознакомиться с его составом. В качественном продукте допустимы только натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

«Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», - предупредили в Роспотребнадзоре.

Также следует обратить внимание на глазурь, которой может быть покрыто изделие. Недопустимы липкость и белесый налет. На нижней и боковой поверхности кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Чтобы избежать отравлений, специалисты призвали обращать внимание на дату производства, срок выпечки и условия, в которых кулич хранится.

Ранее в Пензастате подсчитали, что в этом году приготовление двух пасхальных куличей средних размеров обойдется на 5,4% дороже, чем в прошлом. Общая стоимость продуктов для выпечки составила 232,04 руб.

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