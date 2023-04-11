Специалисты посоветовали выбирать пасхальный кулич по верхушке

11.04.2023 | 14:44

В преддверии Пасхи, которая будет отмечаться православными христианами в воскресенье, 16 апреля, специалисты Роспотребнадзора напомнили основные правила выбора праздничного кулича.

При покупке готового изделия нужно внимательно ознакомиться с его составом. В качественном продукте допустимы только натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

«Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», - предупредили в Роспотребнадзоре.

Также следует обратить внимание на глазурь, которой может быть покрыто изделие. Недопустимы липкость и белесый налет. На нижней и боковой поверхности кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Чтобы избежать отравлений, специалисты призвали обращать внимание на дату производства, срок выпечки и условия, в которых кулич хранится.

Ранее в Пензастате подсчитали, что в этом году приготовление двух пасхальных куличей средних размеров обойдется на 5,4% дороже, чем в прошлом. Общая стоимость продуктов для выпечки составила 232,04 руб.