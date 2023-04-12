Парк Белинского продолжит работать во время реконструкции

В администрации Пензы ответили на вопросы пензенцев по поводу первого этапа реконструкции парка Белинского.
Он предусматривает модернизацию площади перед планетарием - от входной группы на улице Карла Маркса до канатной дороги. Также реконструируют саму входную группу.
Пензенцев интересует, будут ли вырубать деревья в процессе, продолжит ли парк работу в штатном режиме, что будет с памятником Ленину и запланирован ли ремонт канатной дороги.
«В период капитального ремонта Центрального парка культуры и отдыха парка им. В. Г. Белинского все деревья будут сохранены. Также планируется дополнить зеленые насаждения парка цветущими и лиственными деревьями, газонами и цветниками», - сообщил представитель администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».
Работать парк продолжит в штатном режиме, несмотря на проводимую техническими службами реконструкцию.
Канатная дорога является частной собственностью, и решение о ее восстановлении может принять только владелец.
Ну а что касается памятника Ленину, который не отображен на эскизе, то он останется на месте. Более того, губернатор распорядился привести монумент в порядок.
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