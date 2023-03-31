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Общество

Пензенцев обеспокоила судьба Ленина в парке Белинского

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Жители Пензы при изучении эскиза, на котором изображено, как будет выглядеть парк имени В. Г. Белинского после первого этапа реконструкции, обратили внимание: на рисунке нет памятника Ленину перед планетарием.

«Ленина на проекте нет. Это проклятье», «Так и ... (стирается. - Прим. ред.) история», - отреагировали горожане в комментариях под постом в Telegram.

Однако опасаться за памятник пензенцам не стоит. «Планов по переносу монумента нет. Его просто не изобразили на эскизе», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в городской администрации.

Реконструкция парка имени В. Г. Белинского начнется в апреле. Работы пройдут в несколько этапов, в этом году намерены реализовать первый.

Специалисты преобразят территорию от входа со стороны улицы Карла Маркса до площадки неработающей канатной дороги. Они отремонтируют входную группу, замостят дорожки, обустроят амфитеатр, поливочный водопровод, сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме того, на территории появятся качели и фонтан.

Завершить работы хотят до зимы.

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Источник — фото 2 - penza-gorod.ru
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