Двор на Урицкого заняли машины противников платной парковки

10.04.2023 | 19:58

Только в воскресное утро двор на Урицкого, 74, может быть пустым - на стоянке у дома машины собственников жилья. Но обычно территория сплошь заставлена. Сюда устремляются все, кто игнорирует парковку на Куприна.

«У меня двое детей. Здесь постоянно у нас летают машины и даже нас не пропускают. На замечания реагируют неадекватно», - пожаловался житель дома № 74 на ул. Урицкого Богдан Миколайчук.

Парковка на Куприна заработала в конце прошлого года, она очередная муниципальная. В ней видели необходимость.

«Очень мало места, где можно поставить машину. Все ставят вдоль улично-дорожной сети, тем самым создают препятствия для проезда и для уборки города», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Стоянка в центре заняла часть улицы Куприна и заблокировала выезд на Сборную, где люди привыкли ставить машины бесплатно.

«Ночью и днем на дворовые территории с улицы Славы заезжают машины, проезжают на Сборную. Кому на рынок, кому куда. Кто-то ставит машину, идет, допустим, на работу на Московскую, на Володарского. Там где поставить машину? Там везде знаки!» - возмутился житель дома № 74 на ул. Урицкого Сергей Филатов.

В прошлом жители оберегали двор от посторонних. Заграждение срезали после появления парковки, так как теперь проезд со стороны Славы единственный для сотрудников организаций на Сборной. За ними проскальзывают желающие сэкономить. Запрещающие знаки мало кого пугают.

Люди рискуют, не хотят отдавать деньги за парковку. Она практически пустая, зато бесплатные места для инвалидов перед ней заняты. Заметив видеокамеру, многие водители заводили авто и уезжали. Но не на парковку, а на поиски бесплатного пятачка - значит, снова пострадает двор на Урицкого.

Выход жители видят один - установить шлагбаум со стороны Славы, автовладельцам организаций на Сборной разрешить ставить машины на Куприна.