В Нижнеломовском районе выясняют, кто слил токсичные отходы

05.04.2023 | 14:35

По факту слива экологически опасных веществ в Нижнеломовском районе возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Согласно материалам дела, вечером 27 марта недалеко от села Кувак-Никольского в окружающую среду попали опасные отходы, оказывающие токсическое действие. Оказалась загрязнена почва, местные жители жаловались на сильный едкий запах.

Его люди почувствовали уже около 21:00, а в полночь объявили эвакуацию из Кувак-Никольского. «По улицам ездила пожарная машина с громкоговорителем, оповещали людей, также ездил автобус собирал людей», - поделилась местная жительница.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

​Органами власти и компетентными ведомствами региона принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий слива, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.