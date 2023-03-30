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Общество

Депутат Госдумы назвал условия для сокращения рабочей недели

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал условия, при которых в России возможно сокращение рабочей недели.

С инициативой сократить количество рабочих часов в неделю выступила член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает, что по пятницам россияне могут работать лишь до обеда без ущерба для производительности труда.

«Любое сокращение рабочего времени не должно негативно сказываться на зарплате и на производстве. Здесь все должно находиться в одной плоскости. Сокращение рабочих часов должно идти эволюционным путем и не приводить к увеличению стоимости товаров и услуг, а также к потере доходов граждан и ударам для бизнеса», - высказал Ярослав Нилов ura.ru свою точку зрения на идею сделать пятницу коротким рабочим днем.

При этом в Госдуме принимаются меры для того, чтобы россияне могли больше времени проводить с семьей, нежели на работе, подчеркнул политик.

«Мы идем к тому, чтобы люди больше тратили время на себя, чаще занимались семьей. Но все эти решения не должны иметь негативных последствий, которые в итоге скажутся на качестве их жизни», - заключил Ярослав Нилов.

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Источник — фото pixabay.com
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