Работать до обеда: Думе предложено изменить Трудовой кодекс

28.03.2023 | 10:45

Можно сократить рабочую неделю, не уменьшая число трудовых будней и не урезая зарплату людям. Сделать это предложили за счет пятницы.

Как пишет издание «Подмосковье сегодня», член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что возможность перейти на сокращенный график, отпуская людей после обеда в пятницу, уже есть.

С понедельника по четверг россияне будут работать в обычном режиме.

«Многие работодатели уже отпускают сотрудников после обеда по пятницам. Без всяких уточнений», - цитирует Бессараб издание.

По мнению депутата, вариант сокращенной пятницы не скажется на продуктивности граждан и сохранит возможность делить 24-часовой рабочий день на три смены, каждая по 8 часов. Бессараб добавила, что такой режим устроит и работодателей.

«По нынешнему Трудовому кодексу норма рабочих часов в неделю должна составлять не более 40 часов. По предложению собеседницы издания продолжительность рабочего времени можно сократить до 36 часов в неделю», - отметило «Подмосковье сегодня».