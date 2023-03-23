«Территория жизни» дарит семьям 775 000 рублей на квартиру

23.03.2023 | 15:27

Купить просторную квартиру для семьи и улучшить жилищные условия - такая возможность есть у пензенских семей, для которых действует новая программа поддержки «Территория мам».

Группа компаний «Территория жизни» дарит клиентам до 775 000 рублей * при покупке квартиры с использованием материнского капитала. Застройщик предоставляет дополнительную скидку при приобретении жилья, тем самым фактически удваивая маткапитал.

Заслуживают внимания и другие выгодные предложения и акции. Так, у покупателей есть возможность выбора - купить квартиру в уже сданном доме или на этапе строительства, все зависит от жизненного сценария конкретной семьи.

В марте застройщик предлагает на выгодных условиях покупать жилье большей площади - просторные двух- или трехкомнатные. Например, такие квартиры доступны в «Доме у школы» - 11-м строении ЖК «Арбековская застава». Помещения сдаются с предчистовой отделкой, в которой есть стяжка пола, проведена разводка электричества. Третий и четвертый этапы строительства завершены.

Также можно воспользоваться дополнительными акциями: «Трешка по цене двушки», «Платим ипотеку за вас» ** (на протяжении года) и «Честное субсидирование от застройщика» ***.

Предложение подойдет семьям с детьми - в микрорайоне есть все необходимое для комфортной жизни: спортивные комплексы, библиотека, торговые центры, школа и детские сады. Посмотреть видео о «Доме у школы» можно здесь.

«Квартиру в «Доме у школы» можно также приобрести в ипотеку с субсидированием по льготной ставке. ГК «Территория жизни» сотрудничает с крупнейшими банками и предлагает для покупателей оптимальные условия. Платеж по ипотеке за трехкомнатную квартиру составит всего 16 000 рублей в месяц. Для наших клиентов мы подбираем максимально выгодные условия покупки в зависимости от возможностей семьи», - подчеркнула коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Альтернативный вариант - покупка квартиры в новом жилом комплексе «Лугометрия». Большим плюсом станет наличие готовой отделки Smart Pro или «Все включено»: это позволит сэкономить семейный бюджет и не тратить дополнительное время на ремонт.

В отделку входят межкомнатные двери, натяжные потолки, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, стиральная машина, кухонный гарнитур и полностью укомплектованный санузел с сантехникой. Получается, что новоселам не нужно брать дополнительных кредитов на ремонт, остается лишь завести мебель.

«Купили в ЖК «Лугометрия» просторную евродвушку - радует то, что застройщик предлагает большой выбор планировок . Для нас важно, что квартира уже с готовой отделкой, есть сантехника и кухонный гарнитур. При покупке нам предложили выгодные условия ипотеки, а для первоначального взноса мы использовали материнский капитал», - рассказала покупательница Зоя.

Узнать все подробности действующей программы «Территория мам» можно на сайте территорияжизни.рф, а записаться на визит в офис и шоурум - по телефону 203-000. Адреса офисов: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал».

В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции.

В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-4-й этапы строительства введены в эксплуатацию), строении 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31, в строении 11 по адресу: ул. Яшиной, 8. Клиент может приобрести квартиру с отделкой Smart Pro: установлены межкомнатные двери и натяжные потолки, сантехника и санфаянс, ламинат светлых тонов, поклеены флизелиновые обои, установлена стиральная машина и кухонный модуль.

Все условия акции можно узнать по телефонам: 8(8412) 203-000, +7(8412) 28-28-01 - и на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции - с 01.02.2023 по 31.03.2023. Количество квартир ограничено.

** Название рекламной акции «Платим ипотеку за вас», в рамках которой сумма выплат / возврата приобретателю не превышает 230 000 рублей (с учетом НДФЛ – выплаты агентом правообладателя производятся в срок до 25.12.2023 г. Выплата производится по договору дарения с ООО “МК”.

*** Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4,5% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 6 млн руб.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».