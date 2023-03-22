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Общество

Можно и плавать, и купаться: развеян популярный миф о пробе Манту

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Пензенцам придется забыть главное правило, связанное с пробой Манту, - не мочить. Оказалось, что делать это можно. Разрешены все водные процедуры, беспокойство о последствиях напрасно.

Такое заявление в среду, 22 марта, сделала изданию «РИА Новости» фтизиатр Елена Богородская.

«Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить - ничего страшного не произойдет», - сказала она.

Главное условие, предотвращающее излишнее распухание пробы Манту, - не чесать, не тереть, ничем не повреждать кожу.

«Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере», - добавила врач.

Ранее пензенские медики предупредили жителей области: после коронавируса, перенесенного в среднетяжелой или тяжелой форме, может развиться туберкулез. Выявить опасность можно с помощью флюорографии.

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