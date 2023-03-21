Пензенские медики: После ковида может развиться туберкулез

21.03.2023 | 13:33

После коронавируса может развиться туберкулез. Об этом жителей Пензенской области предупреждает центр общественного здоровья и медпрофилактики.

«У значительного числа людей, перенесших COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой формах, в тканях легких формируются участки фиброза, которые становятся очагами повышенного риска активного размножения туберкулезной палочки Коха и заболевания туберкулезом», - объяснили пензенцам.

Выявить опасность поможет флюорография.

Специалисты уточнили, что и туберкулез, и COVID-19 - это инфекционные болезни, передающиеся воздушно-капельным путем и атакующие легкие.

«Уже точно известно, что обе инфекции могут поражать человека одновременно - это утяжеляет его состояние и снижает шансы на выздоровление. Имеющийся у пациента с коронавирусной инфекцией туберкулез, а также перенесенный ранее, до заболевания COVID-19, увеличивает риск смерти пациента с коронавирусом», - констатировали медики.

Отмечается также, что на фоне заражения COVID-19 у человека может активироваться туберкулезная инфекция, находящаяся до этого в латентном («спящем») состоянии.