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Общество

Пензенские медики: После ковида может развиться туберкулез

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После коронавируса может развиться туберкулез. Об этом жителей Пензенской области предупреждает центр общественного здоровья и медпрофилактики.

«У значительного числа людей, перенесших COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой формах, в тканях легких формируются участки фиброза, которые становятся очагами повышенного риска активного размножения туберкулезной палочки Коха и заболевания туберкулезом», - объяснили пензенцам.

Выявить опасность поможет флюорография.

Специалисты уточнили, что и туберкулез, и COVID-19 - это инфекционные болезни, передающиеся воздушно-капельным путем и атакующие легкие.

«Уже точно известно, что обе инфекции могут поражать человека одновременно - это утяжеляет его состояние и снижает шансы на выздоровление. Имеющийся у пациента с коронавирусной инфекцией туберкулез, а также перенесенный ранее, до заболевания COVID-19, увеличивает риск смерти пациента с коронавирусом», - констатировали медики.

Отмечается также, что на фоне заражения COVID-19 у человека может активироваться туберкулезная инфекция, находящаяся до этого в латентном («спящем») состоянии.

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