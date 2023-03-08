Полицейские оригинально поздравили пензячек с 8 Марта

Сотрудники УМВД России по Пензенской области необычно поздравили всех жительниц региона с Международным женским днем.
Полицейские сняли праздничный клип, где исполнили песню на стихи оркестра КЦ ГУ МВД по Нижегородской области.
В видеоряде использованы кадры, на которых запечатлены женщины-полицейские, врачи, жены стражей порядка и обычные жительницы Пензы.
Заканчивается клип интересно: мужской коллектив УМВД, широко улыбаясь, марширует по Юбилейной площади, выстраиваясь в восьмерку.
Накануне начальник управления Павел Гаврилин посетил ведомственный госпиталь и поздравил с праздником всех пациенток, пожелав им скорейшего выздоровления. Каждая получила букет цветов и подарок.
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