Полицейские оригинально поздравили пензячек с 8 Марта

08.03.2023 | 10:34

Сотрудники УМВД России по Пензенской области необычно поздравили всех жительниц региона с Международным женским днем.

Полицейские сняли праздничный клип, где исполнили песню на стихи оркестра КЦ ГУ МВД по Нижегородской области.

В видеоряде использованы кадры, на которых запечатлены женщины-полицейские, врачи, жены стражей порядка и обычные жительницы Пензы.

Заканчивается клип интересно: мужской коллектив УМВД, широко улыбаясь, марширует по Юбилейной площади, выстраиваясь в восьмерку.

Накануне начальник управления Павел Гаврилин посетил ведомственный госпиталь и поздравил с праздником всех пациенток, пожелав им скорейшего выздоровления. Каждая получила букет цветов и подарок.