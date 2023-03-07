Сетевое издание|18+|Вторник|7 мар 2023|22:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе полицейские поздравили пациенток госпиталя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Удивительно и вдвойне приятно пациенткам - пенсионеркам, ветеранам органов внутренних дел, действующим сотрудникам - и членам их семей, что начальник регионального УМВД впервые приехал поздравить тех, кто проходит лечение в ведомственном госпитале. Поездку организовали в рамках акции «8 Марта - в каждый дом».

«Скорейшего выздоровления, не болеть, семейного благополучия, чтобы все получалось так, как хотелось бы», - пожелал начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

Каждой пациентке гости приготовили букет цветов и подарок.

«То, что их помнят, про них не забыли, их ценят и любят, мне кажется, важно для каждой женщины, тем более в преддверии такого большого праздника», - подчеркнул заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Жиганша Туктаров.

«Большое спасибо за то внимание, которое было уделено нам сегодня. И большое спасибо медицинскому персоналу госпиталя и поликлиники, медсанчасти за очень внимательное отношение к нам», - рассказала пенсионер МВД Таисия Большакова.

Настроение в весенний предпраздничный день полицейские и общественники подняли не только пациенткам, но и работницам медико-санитарной части МВД.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте