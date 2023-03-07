В Пензе полицейские поздравили пациенток госпиталя

07.03.2023 | 20:59

Удивительно и вдвойне приятно пациенткам - пенсионеркам, ветеранам органов внутренних дел, действующим сотрудникам - и членам их семей, что начальник регионального УМВД впервые приехал поздравить тех, кто проходит лечение в ведомственном госпитале. Поездку организовали в рамках акции «8 Марта - в каждый дом».

«Скорейшего выздоровления, не болеть, семейного благополучия, чтобы все получалось так, как хотелось бы», - пожелал начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

Каждой пациентке гости приготовили букет цветов и подарок.

«То, что их помнят, про них не забыли, их ценят и любят, мне кажется, важно для каждой женщины, тем более в преддверии такого большого праздника», - подчеркнул заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Жиганша Туктаров.

«Большое спасибо за то внимание, которое было уделено нам сегодня. И большое спасибо медицинскому персоналу госпиталя и поликлиники, медсанчасти за очень внимательное отношение к нам», - рассказала пенсионер МВД Таисия Большакова.

Настроение в весенний предпраздничный день полицейские и общественники подняли не только пациенткам, но и работницам медико-санитарной части МВД.