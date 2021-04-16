Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Пенза»

16.04.2021 | 18:03

Проект реконструкции стадиона «Пенза» практически готов. Уже известно, как один из значимых спортивных комплексов города будет выглядеть после масштабных работ: поле стандартных размеров с искусственным покрытием и подогревом, для мини-футбола - на месте административного здания, чуть меньше трибун, и, главное, появится еще несколько объектов на этой территории.

«Будет построен ФОК с большим спортивным залом, который будет иметь покрытие не паркетное, а искусственную траву, небольшая гостиница (планируется на 40 мест) и небольшое кафе для питания», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

У стадиона богатое прошлое. «Пенза» - детище велозавода, площадка была местом притяжения для трудовых коллективов, профессиональных спортсменов и, конечно же, болельщиков.

Сохранились фотографии, сделанные в 60-70-е годы XX века, с толпами зрителей у знаменитых входных колонн. Можно сказать, что там началась история становления пензенского регби. В 1963-м состоялся матч команд «Аэрофлот» и «Спартак», а последняя игра - уже в рамках чемпионата России - прошла в мае 2011-го.

10 лет спустя после той встречи стадион готовится к тому, чтобы полноценно вернуться к спортивной жизни.

«У детского регби и у основной команды нет тренировочного поля либо это стадион «Первомайский», где команда проводит свои основные матчи. Поэтому этот стадион будет востребован как у молодого поколения, так и у профессиональных спортсменов», - рассказал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

«Помимо регби, на поле можно и играть в футбол, и проводить тренировочные занятия спортивной школы № 6 по легкой атлетике. Плюс жители и по сей день приходят и сдают здесь нормативы ГТО», - отметил директор СК «Пенза» Михаил Голосов.

Следующим этапом станет передача документации на экспертизу. После нее можно претендовать на включение в один из федеральных проектов, в рамках которого и будет проведена реконструкция. Регион заручился поддержкой минспорта России.