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Общество

Зажало дверями: водителя троллейбуса № 6 хотят уволить с работы

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В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области прокомментировали случай с 70-летней пенсионеркой, которую зажало сломанными дверями старого троллейбуса, курсирующего по маршруту № 6.

1 марта женщина дождалась транспорта на остановке «Библиотека имени Лермонтова», но попасть внутрь смогла далеко не сразу.

«Неадекватный водитель, не глядя в зеркала, безжалостно зажал пожилую женщину металлическими дверями. Несколько раз пытаясь перезакрыть двери, невольно выталкивал пассажирку из салона, так что она опасно повисла над дорогой на полном ходу троллейбуса. Приложив усилия, женщина смогла освободиться из металлических тисков», - описала ход событий ее дочь.

После этого пенсионерка подошла к водителю, отдала ему деньги за проезд (кондуктора на маршруте нет) и попыталась вразумить мужчину, но в ответ услышала нецензурную брань.

«В настоящее время рассматривается вопрос об увольнении водителя данного троллейбуса», - заявили в региональном министерстве.

Подчеркивается, что руководитель ООО «Универсал Сервис» (организации, осуществляющей троллейбусные перевозки в Пензе) взял рассмотрение данного случая на личный контроль.

«Администрацией перевозчика будет проведена соответствующая беседа с водительским составом и кондукторами о недопустимости нарушения правил пассажирских перевозок. Пострадавшему гражданину руководителем предприятия в телефонной беседе принесены извинения за данный инцидент», - говорится в ответе.

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