Пензячку зажало сломанными дверями старого троллейбуса

03.03.2023 | 08:46

70-летняя жительница Пензы едва не пострадала во время поездки в троллейбусе № 6. Об инциденте рассказала ее дочь.

1 марта пенсионерка дождалась транспорта на остановке «Библиотека имени Лермонтова» на улице Кирова, но попасть внутрь смогла далеко не сразу.

«Неадекватный водитель, не глядя в зеркала, безжалостно зажал пожилую женщину металлическими дверями. Несколько раз пытаясь перезакрыть двери, невольно выталкивал пассажирку из салона, так что она опасно повисла над дорогой на полном ходу троллейбуса. Приложив усилия, женщина смогла освободиться из металлических тисков», - описала ход событий дочь.

После этого пенсионерка подошла к водителю, отдала ему деньги за проезд (кондуктора на маршруте нет) и попыталась вразумить мужчину.

«Моя мама услышала нецезурную брань в свой адрес и обвинения в том, что «полезла в сломанные двери». Хотя обозначения/объявления о неисправных дверях в машине не было», - добавила рассказчица.

По ее словам, билет пассажирке так и не выдали.

«Обескураженная незаслуженным оскорблением женщина пыталась дозвониться по контактным телефонам, указанным в салоне троллейбуса, чтобы высказать свое негодование. Тщетно! Не дало результата и прямое обращение к руководству ООО «Городской электротраспорт». Лишь пустое обещание перезвонить», - посетовала дочь обиженной пассажирки.

Источник: t.me/penza_novosti.