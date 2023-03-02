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Общество

Изменились правила парковки по четным и нечетным дням

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С 1 марта в России вступили в силу изменения правил дорожного движения, которые коснулись знаков, разрешающих парковку только по четным или нечетным дням.

Стал другим временной интервал, выделенный на перестановку транспортных средств.

Так, до 1 марта 2023 года это был промежуток с 19:00 до 21:00. В это время допускалось размещение автомобилей с двух сторон.

Теперь же переставлять транспорт с одной стороны на другую можно будет в период между 21:00 и 00:00.

Также с 1 марта вступили в силу поправки, которые изменили требования к проезду перекрестков с круговым движением. Отныне, если перед кругом установлен знак приоритета, обозначающий главную дорогу, выезжать на него можно, не уступая. Если никаких знаков нет, преимущество по-прежнему у тех, кто двигается по кругу.

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