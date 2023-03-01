Изменились требования к проезду круговых перекрестков

01.03.2023 | 16:36

Со среды, 1 марта, вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, которые изменили требования к проезду перекрестков с круговым движением.

С ноября 2017 года до сегодняшнего дня преимущество всегда было у тех, кто двигается по кругу. Водители, которые въезжали на такой перекресток, обязаны были уступить дорогу.

С 1 марта 2023 года формулировка изменилась. Теперь, если перед кругом установлен знак приоритета, обозначающий главную дорогу, выезжать на него можно, не уступая.

Если никаких знаков нет, преимущество по-прежнему у тех, кто двигается по кругу.

В Пензе кольцевое движение организовано всего на нескольких перекрестках: на ул. Минской (чуть дальше загса), пересечении Гагарина и Строителей, ул. Урицкого (у ресторана «Бочка») и 40 лет Октября в Кривозерье.