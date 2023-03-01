Квартиры в «Доме у школы» - на условиях семейной ипотеки от 4%

01.03.2023 | 14:20

Группа компаний «Территория жизни» сейчас предлагает клиентам квартиры в «Доме у школы» (11-м строении жилого комплекса «Арбековская застава») по лучшим ценам в ипотеку с субсидированием по ставке от 4%.

Просторное жилье доступно на выгодных условиях. Причем покупатели могут выбрать квартиры как в строящихся, так и в сданных в эксплуатацию очередях. Квартиры здесь с предчистовой отделкой, это отличная возможность реализовать собственные дизайнерские решения. В доме большой выбор классических планировок: однокомнатные, просторные двух- и трехкомнатные квартиры для семьи.

«ГК «Территория жизни» в сотрудничестве с ведущими банками предлагает семейную ипотеку на выгодных условиях с субсидированием ставки от 4% *. Вы можете приобрести квартиры как на этапе строительства, так и в сданных домах, сразу получив ключи. Сейчас действуют выгодные цены, а также акции «Удваиваем материнский капитал» и «Субсидирование ипотечной ставки», - прокомментировала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Благодаря акции «Удваиваем маткапитал» ** от «Территории жизни» сейчас семьи с детьми могут также воспользоваться материнским капиталом и купить жилье с выгодой до 1 550 000 рублей. При этом суммы увеличенного капитала хватит на первоначальный взнос по ипотеке. Например, ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру составит 18 428 рублей, а первоначальный взнос - 961 112 рублей.

В 11-м строении 6-го микрорайона Арбеково продуманные классические планировки квартир, отличные виды на городские и природные ландшафты. Рядом располагаются современная школа № 78, детские сады, новый спортивный ледовый комплекс «Хрустальный», магазины в шаговой доступности, парковая аллея и игровые площадки, храм Адриана и Наталии, православный клуб раннего развития «Колокольчик».

Современная школа находится в непосредственной близости к дому, а это значит, что путь ребенка до образовательного учреждения удобен и безопасен. На территории образовательного учреждения есть прекрасные спортивные площадки и стадион для игры в футбол с беговой дорожкой. Вечером здесь можно позаниматься спортом или поиграть в футбол, или просто прогуляться.

«Переезжаем в «Арбековскую заставу», в свою новую квартиру в «Доме у школы». Нам все нравится: современный дом, подъезд, удобная планировка. В квартире у нас предчистовая отделка, стяжка пола, проведено электричество, удобно размещены счетчики света и воды. Особенно рады, что рядом школа и детский сад, в микрорайоне есть все необходимое!» - поделилась Светлана, получившая в феврале ключи от квартиры.

Все, кто интересуется покупкой квартиры, могут воспользоваться действующими предложениями от группы компаний «Территория жизни». О них расскажут в офисах и шоурумах застройщика (необходима предварительная запись по телефону 203-000).

Менеджеры подробно проконсультируют по всем вопросам и подберут нужный вариант квартиры. Для удобства клиентов офисы работают без перерыва и выходных. Адреса: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

** Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-4-й этапы строительства введены в эксплуатацию), строении 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31, в строении 11 по адресу: ул. Яшиной, 8. Клиент может приобрести квартиру с отделкой Smart Pro: установлены межкомнатные двери и натяжные потолки, сантехника и санфаянс, ламинат светлых тонов, поклеены флизелиновые обои, установлена стиральная машина и кухонный модуль.

Все условия акции можно узнать по телефону 8 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции - с 01.02.2023 по 31.03.2023. Количество квартир ограничено.

Реклама. Заказчик ООО «МК».